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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: الأمريكيين لن يقفوا مكتوفى الأيدى إذا رفض ترامب التنحى

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:30 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، الخميس، إن الشعب الأميركي "لن يقف مكتوف الأيدي"، إذا خسر الرئيس دونالد ترامب الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل، ثم رفض التنحي.

وفي مناظرة مع بايدن مساء أول أمس، لم يلتزم ترامب بالقول بشكل واضح إنه سيقبل نتيجة الانتخابات، مؤكدًا مخاوفه من أن زيادة بطاقات الاقتراع عبر البريد بسبب جائحة فيروس كورونا، سيؤدي إلى تزوير واسع النطاق في التصويت.

وحث بايدن الأميركيين على التصويت لصالحه بأعداد كبيرة، للقضاء على ما اعتبره أي احتمال لبقاء ترامب في البيت الأبيض، إذا خسر الانتخابات.

وأضاف بايدن خلال تجمع انتخابي بولاية أوهايو "الرئيس سيتنحى. الشعب الأميركي لن يدعم ذلك (رفض التنحي). لن تؤيد أي وكالة حدوثه"، وفق ما نقلت "رويترز".

وسُئل ترامب، الذي فاز بفترة رئاسية مدتها 4 سنوات في 2016، في المناظرة التي جرت في كليفلاند عما إذا كان سيقبل نتيجة انتخابات 2020، فأجاب "إذا رأيت عشرات الآلاف من أوراق الاقتراع يتم التلاعب بها، فلا يمكنني قبول ذلك ستكون هذه عملية تزوير لم تروها من قبل".

وندد بايدن اليوم بجماعة يمينية ذكرها ترامب في المناظرة، قائلا "رسالتي إلى مجموعة براود بويز وكل جماعة أخرى متعصبة للعرق الأبيض هي: توقفوا وكفوا (عما تفعلون)".

وأضاف بايدن: "الشعب الأميركي سيقرر من هو الرئيس المقبل. انتهى الأمر"، على حد تعبيره.

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