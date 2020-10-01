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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العمل الدولية: 34 مليون شخص فقدوا وظائفهم فى أمريكا اللاتينية بسبب كورونا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:13 ص
سكان أمريكا اللاتينية
سكان أمريكا اللاتينية
وكالات
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ذكرت منظمة العمل الدولية أن 34 مليون شخص على الأقل فقدوا وظائفهم في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي قبيل وأثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحسب تقرير صادر عن المنظمة فإن الجائحة سببت ركودًا "غير مسبوق في شدته ومدته" في المنطقة، التي كانت الأشد تضررا منه سواء من حيث انخفاض عدد ساعات العمل أو دخول العمال.

وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن صندوق النقد الدولي يقدر معدل الانكماش لاقتصادات المنطقة خلال العام الحالي بنسبة 9.4% من إجمالي الناتج المحلي.

وفقد حوالي 34 مليون شخص وظائفهم خلال النصف الأول من العام الحالي في 9 دول من دول المنطقة، وتمثل معا حوالي 80% من سوق العمل فيها.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي انخفض عدد ساعات العمل للعمال في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 20.9%، في حين انخفض دخل العمال بنسبة 19.3% خلال الفترة نفسها.

وأشار تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن وتيرة فقدان الوظائف كانت أقوى بالنسبة لأصحاب المشروعات الخاصة، مقارنة بالعاملين لدى الغير وكانت أقوى بالنسبة للعمالة غير الرسمية مقارنة بالعمالة الرسمية.

وأضاف التقرير أن العمال الأشد تضررا من شطب الوظائف يوجدون غالبا في الفئة الأقل دخلا، وهو ما يعني زيادة في مستويات التفاوت في الدخل في تلك المنطقة.

وفي الأرجنتين يعيش حاليا حوالي 40.9% من السكان تحت خط الفقر بزيادة قدرها 5.5 نقطة مئوية عن معدل الفقر خلال النصف الأول من العام الماضي، بسبب الإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم.

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