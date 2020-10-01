«الوفد» يدعو أعضاءه والشعب للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر

دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد يوم الجمعة المقبل الثاني من أكتوبر 2020 بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.وجدد حزب الوفد، في بيان له منذ قليل، العهد والثقة بدعم جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في حماية الوطن ومقدراته والسير دومًا نحو التقدم والازدهار، ويدعم مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.