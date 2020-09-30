نصائح لتجنب اكتئاب الخريف

تنشأ دائما علاقة وطيدة بين فصل الخريف من كل عام، والاكتئاب الموسمي والتقلبات المزاجية، نتيجة كثرة انشغال الأسر بالهموم تجاه أعباء قدوم العام الدراسي الجديد، مما يؤثر ذلك على الحالة النفسية لدى الكثيرين.من جانبها، أوضحت راندا الطحان، أخصائي الإرشاد النفسى والاجتماعى، أن الاكتئاب الموسمي لم يعد مرضا، فهو عرض ناتج عن تغير أحوال الجو وقلة التعرض لأشعة الشمس، مما يؤثر على المناعة والساعة البيولوجية للجسم، ولكن علينا أن ننظر بلمحة إيجابية لنقاوم كل هذا الشعور السلبي في الفصل الانتقالي.وقدمت "الطحان"، عددا من النصائح لاجتياز اكتئاب فصل الخريف:وقالت "الطحان"، إن تتبع نظام غذائي سليم بأكل وجبات خفيفة والإكثار من شرب المياه بكثرة، يجعل الفرد يتفادى الشعور بالكسل والخمول.كما أن الخروج في الأماكن المحاطة بمظاهر طبيعية وتأملها لتحسين المزاج والصحة الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى ممارسة بعض التمارين الرياضية.وعن العلاقات الاجتماعية في خريفنا هذا العام، علينا أن نتمهل في الحكم وعدم الاندفاع وراء مشاعرنا لأنها ناتجة عن تقلب مزاجي، ونركز على إعادة هيكلة شكل العلاقات كأوراق الشجر لنسقط أوراق العلاقات الهشة ونعزز أوراق العلاقات القوية التي لا تتأثر برياح أو عواصف ذات الجذور ثابتة لتستمر وتحسن بقائها.