حبس المستشار الإعلامى لوزير التعليم سنة فى تهمة النصب

قضت محكمة جنح التجمع الأول المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم "أ.ص" صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان سنة لاتهامه بالنصب.كما قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة استغلال النفوذ وانتحال صفة مستشار إعلامي لوزير التربية والتعليم.وكانت ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (أ.ص.س) صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان، لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم واستغلال المنصب المزعوم في الحصول على منافع مادية وعطايا عينية تقدر قيمتها بحوالي ٥ ملايين جنيه من أحد المواطنين.وذلك بعد أن ادعى قدرته على التدخل لدى بعض الجهات القضائية لحفظ إحدى الدعاوى الخاصة لصالح المواطن، وكشفت تحريات الهيئة عن اعتياد المتهم استخدام تلك الصفة للنصب على العديد من المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم، وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم.