الدفاع الأمريكي: واشنطن مستعدة للمساهمة في حل سلمي بليبيا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: إن بلاده مستعدة للمساهمة في التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الأزمة في ليبيا، وذلك أثناء زيارته إلى تونس اليوم الأربعاء.ووصل إسبر إلى تونس في أول زيارة له إلى إفريقيا والمنطقة، كما سيتجه لاحقا لزيارة الجزائر والمغرب لمناقشة قضايا ترتبط بمكافحة الإرهاب والأزمة في ليبيا.وقال إسبر أثناء لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد: "إن الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة في إيجاد حل سلمي من شأنه أن يضع حدا للأزمة في ليبيا ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة".وأوضح: أن واشنطن "تدعم موقف تونس الداعي إيجاد حل سياسي ليبي- ليبي دون أي تدخل خارجي".وقال الرئيس سعيد: إن تونس مستعدة لتوفير كل التسهيلات من أجل إيجاد تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا واستقرارها خاصة أن تونس تعد من أكثر البلدان تضررا من تأزم الأوضاع في ليبيا.ووقع إسبر في وقت سابق اليوم اتفاقا للتعاون العسكري مع وزير الدفاع التونسي أطلق عليه خارطة طريق للتعاون لمدة 10 سنوات المقبلة، تتضمن تعهدات بـ"الرفع من جاهزية القوات المسلحة التونسية وتطوير قدراتها لمجابهة التهديدات والتحديات الأمنية".