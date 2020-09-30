حريق داخل شقة بالزيتون.. والحماية المدنية تتدخل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الزيتون.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة الزيتون، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، تمكنت من إخماد الحريق دون وقوع إصابات.