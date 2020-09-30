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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سيناء تهتف للسيسى.. مظاهرة إلكترونية فى حب أرض الفيروز

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:51 م
السيسي
السيسي
سمر عبدالله
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تصدر هاشتاج "سيناء تهتف للسيسي" تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، مغردين بتغريدات جميعها في حب سيناء والرئيس وصور ترصد كيف أحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي طفرة في سيناء عبر المشروعات القومية لتحويل سيناء إلى مدينة حديثة وتعميرها بعد أن كانت صحراء جرداء، موجهين التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما بذله من جهود لتنمية سيناء، واصفين سيناء بأنها مدينة السلام والتي يتم تغييرها لتواجه الطراز الحديث.

‏‎وقالت شيماء أحمد، إحدى المواطنات على "تويتر": "‏‎#سيناء_تهتف_للسيسي معاك وبنهتف ليك وبندعي ربنا يحميك ده إنت نور عنينا وشعبك متمسك بيك".

فيما قال كيرلس شنودة، أحد المواطنين، "‏‎#سيناء_تهتف_للسيسي سيناء من أطهر بقاع الأرض جزء لا يتجزأ من مصر تحيا مصر"، وقال سامح أمين، أحد المواطنين، "‏‎إن أعظم شرف لنا.. هو أن يحلم من حولنا باللجوء في وطننا مصر بلد الأمن والأمان.. للاحتماء بخير أجناد الأرض.. فأشكر الله على نعمة الوطن والشرف، وقل الحمد لله على نعمة خير أجناد الأرض.. حماة الأرض والعرض".

وقال محمود طاهر، أحد المواطنين: "‏طبعًا بتهتف للزعيم السيسي ولسه هتهتف له أكتر بعد ما ينضفها نهائيا من الإرهاب. دا هيكون شكل سيناء قريب دي مدينة سلام اللي هتتعمل هناك. تحيا مصر".

فيما قال علي عبدالمنعم، أحد المواطنين: "‏الرئيس الوحيد اللي اختاره أعداؤه قبل أحبابه اختاره مرسي وزير دفاع واختاره الشعب رئيس جمهورية ربنا يحميك".

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