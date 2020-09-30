صاحب واقعة «حمار القطار» بالأقصر يطالب شيخ الأزهر بمعاش شهرى

طالب المواطن أحمد محمد العادلي من قرية حاجر المريس التابعة لمركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، صاحب واقعة "حمار القطار" الشهيرة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتوفير معاش شهرى له، حيث إنه لا يعمل ويعانى من ظروف صحية واقتصادية في غاية الصعوبة.وقال أحمد محمد: "إن المعيشة صعبة، وزوجتي مريضة، وكل أمنيتى يكون لى معاش يساندنى أنا وزوجتى على مصاريف الحياة".وأضافت "قناوية حسان" زوجة صاحب الواقعة: "جوزي على قده وتعبان صحيًا وإحنا حالنا صعب لا يوجد لنا أي دخل".