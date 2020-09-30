شيرى هانم وزمردة.. السجن 6 سنوات (إنفوجراف)
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:03 م
حسام التمساحطباعة
أصدرت المحكمة الاقتصادية، الأربعاء، حكما بالسجن 6 سنوات لـ"شريفة" المعروفة باسم "شيري هانم" وابنتها "زمردة".
◘ الاتهامات:
- الاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع المصري.
- انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
- نشر صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.
- دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار على مواقع التواصل.
- ممارسة زمردة الدعارة بتحريض وتسهيل من والدتها.
◘ الاتهامات:
- الاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع المصري.
- انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
- نشر صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.
- دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار على مواقع التواصل.
- ممارسة زمردة الدعارة بتحريض وتسهيل من والدتها.