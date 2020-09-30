شيرى هانم وزمردة.. السجن 6 سنوات (إنفوجراف)

أصدرت المحكمة الاقتصادية، الأربعاء، حكما بالسجن 6 سنوات لـ"شريفة" المعروفة باسم "شيري هانم" وابنتها "زمردة".◘ الاتهامات:- الاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع المصري.- انتهاك حرمة الحياة الخاصة.- نشر صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.- دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار على مواقع التواصل.- ممارسة زمردة الدعارة بتحريض وتسهيل من والدتها.