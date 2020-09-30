فتح دور العبادة والمطاعم بالأردن.. الخميس

قررت الحكومة الأردنية، إعادة فتح المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي اعتبارا من الخميس على الرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد لأرقام قياسية.وقال وزير الدولة لشئون الإعلام أمجد العضايلة في مؤتمر صحفي إنه تقرر عودة المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي إلى فتح أبوابها اعتبارا من يوم غد الخميس ضمن أولويات وشروط محددة واشتراطات تتعلّق بالسلامة العامّة والوقاية.وحذر العضايلة المتحدث الرسمي باسم الحكومة، المواطنين من إن الاستهتار قد يدفعنا إلى العودة إلى الحظر الشامل أو الجزئي.وقال: "إذا لم نتمكّن جميعًا من رفع مستويات الالتزام بسبل الوقاية، سنشهد تسارعًا خطيرًا وكبيرًا في أعداد الحالات بوتيرة قد تعجز منظومتنا الصحيّة عن التعامل معها واحتوائها، وهو وضع قد يفرض العودة لتنفيذ الإغلاقات والحظر حماية لصحّة المجتمع".وسجل الأردن الأربعاء حصيلة يومية قياسية للإصابات بلغت 1776 إصابة بعدما كان يسجل أعدادا قليلة جدا قبل شهر واحد فقط بحيث سجلت إصابة واحدة في السادس من أغسطس.