الرئيس النمساوى يتلقى أوراق اعتماد السفير المصرى الجديد

تلقى الرئيس النمساوي إلكسندر فان دير بيلين، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد السفير محمد الملا سفير مصر الجديد فى فيينا، وممثلها أمام المنظمات الدولية.وقالت مصادر فى قصر "هوفبورج" الرئاسي فى فيينا اليوم الأربعاء: إن الرئيس النمساوي تلقى أيضًا أوراق اعتماد سفراء جدد لكل من جورجيا وبنجلاديش وأوزبكستان وفرنسا وباكستان وبيلاروسيا وموناكو.وأضافت المصادر أن الرئيس النمساوي رحب بالسفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق فى مهامهم.