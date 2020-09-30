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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيقات: مفتش الصحة المتهم بالتزوير استخرج شهادة وفاة لشخص حى

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:19 م
نيابة
نيابة
نجلاء رفاعي
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تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة مع الطبيب "وائل. ح"، 58 سنة، مفتش صحة مكتب السيدة زينب ثالث، المتهم بالتلاعب في تصاريح الوفاة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم اشترك مع «محمد مشرحة»، عاطل، في استخراج تصاريح دفن وشهادة وفاة لشخص عام 2018، وتبين أنه على قيد الحياة، وتم اكتشاف الواقعة أثناء ذهاب أحد الأشخاص، لصرف بوليصة تأمين لابن عمه المتوفي ومعه شهادة الوفاة، وتقارير طبية من مستشفى قصر العيني.

وبرجوع شركة التأمين لبيانات العميل، تبين أنه أمن على حياته بـ20 مليون جنيه، على أن تصرف لابن عمه في حالة وفاته.

وأشارت التحقيقات، إلى أن العميل لم يدفع سوى قسط واحد فقط، ومات بعدها، بالرجوع إلى شهادة الوفاة، تبين أنها صادرة من مكتب صحة طوارئ مستشفى المنيرة، والمسئول عنها المتهم الأول وباقي المتهمين.

كما تبين من فحص سجلات مستشفى قصر العيني، أنها مزورة، وأن المتوفى لم يدخل المستشفى، وأن صاحب بوليصة التأمين لا زال على قيد الحياة، وأن المتهم اتفق مع آخرين بالحصول على تصريح دفن، وشهادة وفاة، للنصب على شركة التأمين في مبلغ البوليصة، وقدره 20 مليون جنيه.

يذكر أن ضباط الأموال العامة، ألقوا القبض أمس الأول على "وائل. ع. ع"، 57 سنة، مفتش صحة سابق بمكتب صحة السيدة زينب ثالث، بسبب تورطه في التلاعب بعدد من تصاريح الدفن.

وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ وبالعرض على قاضي المعارضات تم إخلاء سبيل مفتش الصحة بضمان عمله، حتى ألقي القبض عليه أمس الأول بناء على قرار الضبط والإحضار لثبوت تورطه في وقائع جديدة.

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