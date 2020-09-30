العواصف المغناطيسية تستمر على الأرض حتى 3 أكتوبر

أعلنت الخدمة الفيدرالية للأرصاد الجوية المائية والرصد البيئي الروسية أن العواصف المغناطيسية ستستمر على الأرض حتى 3 أكتوبر.وقالت الخدمة: "في الوقت الحاضر، يستمر اضطراب المجال المغناطيسي الأرضي، وسيستمر في جميع خطوط العرض حتى 3 أكتوبر على الأقل".وأكدت أنه في 30 سبتمبر سيكون المجال المغناطيسي الأرضي للكوكب مضطربًا قليلًا، في 1 و2 أكتوبر- غير مستقر، في 3 أكتوبر- هادئ مع فترات منفصلة من عدم الاستقرار، عند خطوط العرض العليا خلال الفترة بأكملها من حالة عدم الاستقرار إلى الاضطراب الشديد.