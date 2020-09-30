إيقاف حبس مجدي عبدالغني سنة في قضية ميراث أقاربه

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على الحكم الصادر بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث لأقاربه، شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم الصادر حقه مع الإيقاف في عقوبة الحبس فقط.صدر القرار برئاسة المستشار محمد الحيني رئيس محكمة مستأنف الدقي وعضوية المستشار أحمد سالمان عضو الهيئة اليمين والمستشار عمرو أباظة عضو الهيئة اليسار بأمانة سر محمود صابر.كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة مجدي عبدالغني بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث لأقاربه.