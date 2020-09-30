ضبط 10754 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن الاقتصادي، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.أسفرت جهودها- خلال 24 ساعة- عن ضبط شرطة النقل 1609 قضية متنوعة في مجال المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 10754 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.وضبطت شرطة البيئة 272 قضية متنوعة في مجال مخالفات قانون البيئة «حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية».وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي.وضبط 134 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".وتمكنت شرطة التموين من ضبط 1220 قضية تموينية متنوعة "غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر".تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.