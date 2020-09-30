الحكومة البلجيكية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية غدًا

أعلن القصر الملكي البلجيكي اليوم الأربعاء، عن أن رئيس الوزراء الجديد وحكومته الائتلافية سوف يؤدون اليمين الدستورية صباح غد الخميس.وقال القصر في بيان صحفي إنه تم تقديم تقرير حول اتفاق بشأن ائتلاف مستقبلي.ولم يذكر البيان الصحفي اسم رئيس الوزراء الجديد أو الائتلاف، ولكنّ تقارير إعلامية أفادت بأن الفلمنكي الليبرالي الكسندر دي كرو سوف يترأس حكومة مؤلفة من سبعة أحزاب.