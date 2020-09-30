ضبط 1415 سائقًا لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 1415 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.جاء فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.