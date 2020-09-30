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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يهاجم ترامب بكلمات عربية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
جو بايدن
جو بايدن
منار أحمد
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تداولت وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للمناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، بعدما استعان بايدن بكلمات عربية شهيرة على خصمه ترامب.

وأجاب ترامب على سؤال هل يمكنك أن تخبرنا كم دفعت من الضرائب الفيدرالية خلال العامين 2016 و2017؟، ليجيب: "ملايين الدولارات"، من دون أن يعطي رقما محددا.

وأضاف ترامب أنه "سيكشف سجله الضريبي عندما يكون جاهزا، وعندها، قاطعه جو بايدن: "متى؟ إن شاء الله"، في إشارة إلى عدم وثوقه في وعود ترامب في هذا المجال.

وجاء هذا الجدل بين ترامب وبايدن على خلفية التحقيق الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قبل أيام، وخلص إلى الرئيس الأميركي دفع 750 دولارا أميركيا فقط للضرائب الفيدرالية خلال عام 2016، الذي ترشح فيه لرئاسة الولايات المتحدة، وتكرر الأمر في العام الأول من رئاسته أي 2017.

وذكر التحقيق أن ترامب لم يدفع ضرائب فيدرالية نهائيا خلال السنوات الـ15 التي سبقت ذلك العام.

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