العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة داعش في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر "داعش" في مناطق بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.وذكر بيان للخلية، أن "قيادة القوات البرية من خلال قيادات عمليات صلاح الدين وغرب نينوى والجزيرة، وبمشاركة تشكيلات الحشد الشعبي في القواطع ذاتها، وأفواج من شرطة صلاح الدين شرعت بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في (وادي الثرثار) لملاحقة عناصر داعش".وأضاف أن "هذه العملية تأتي وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن عدة محاور، وبإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".