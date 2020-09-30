أرمينيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 50 ألفا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أرمينيا إلى 50 ألفا و359 حالة، وذلك عقب تسجيل 458 حالة إصابة جديدة.وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 959 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.