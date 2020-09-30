122.6 ألف إصابة بكورونا و6443 وفاة في هولندا

زاد إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بنسبة 6% في هولندا عن أمس، ليصل إلى 122 ألفا و606 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت مدينة أمستردام، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 6443 حالة وفاة، وتعافى من المرض 3911.وأعلنت هولندا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 30 أسبوعا.