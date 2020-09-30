استئصال ورم ليفى يزن 12 كيلو من رحم سيدة بمستشفى إسنا

نجح أطباء مستشفى إسنا جنوب محافظة الأقصر في إجراء عملية استئصال ورم ليفي ضخم من رحم سيدة خمسينية كانت تعاني من أعراض مرضية جراء إصابتها بالورم.وكان أطباء مستشفى إسنا قد استقبلوا حالة لسيدة تبلغ من العمر 50 عامًا، وتعاني من نزيف رحمي مستمر وآلام بالبطن وزيادة بحجم البطن، وكانت تعاني من هذه المشكلة أكثر من سنتين بعد عناء طويل بالمستشفيات.وبفحصها تبين إصابتها برحم متعدد الأورام الليفية يزن أكثر من 12 كيلوجراما، وعلى الفور قرر لها إجراء عملية استئصال شارك فيها كل من الدكتور محمد عبدالعزيز آدم أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى، والدكتور عبدالمؤمن رئيس قسم التخدير.من جانبه، تقدم الدكتور محمود خضري، مدير المستشفى، بالشكر لفريق قسم النساء والتوليد وقسم التخدير وطاقم التمريض، مؤكدًا أن المستشفى بكامل فريق العمل داخله على أهبة الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع فئات المرضى.