الليلة.. هشام أصلان يحاور مدحت العدل بصالون الجزويت

يستضيف صالون الجزويت الثقافي٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ الشاعر والسيناريست مدحت العدل بمقر جزويت القاهرة، في لقاء مفتوح مع الجمهور يديره الكاتب هشام أصلان، وحديث حول المرحلة الفنية، غنائيًا وسينمائيًا، الخاصة بفترة التسعينيات، والتي ساهم مدحت العدل في صياغتها بعدد كبير من الأغاني والأفلام السينمائية المعروفة.اللقاء هو الأول من لقاءات الصالون بعد شهور التوقف بسبب ظروف كورونا، حيث تقررت العودة مع الالتزام بكافة إجراءات وتعليمات السلامة مثل التباعد بين الحضور والذي سيتم إحكامه بعدد محدد والتعقيم وما إلى ذلك.يشار إلي أن "مدحت العدل" شاعر وسيناريست ألف الكثير من الأغاني المعروفة لأشهر نجوم الأغنية المصرية والعربية، فضلا عن تأليفه عدد كبير أيضا من الأعمال السينمائية والدرامية المعروفة، منها: حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، قشر البندق، إشارة مرور، صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، شورت وفانلة وكاب، والبطل، مافيا، الديلر، أصحاب ولا بيزنيس، وغيرها.