حمادة هلال يعزى الشعب الكويتى فى وفاة الشيخ صباح الأحمد

توجه الفنان حمادة هلال بالتعزية إلى الشعب الكويتي في وفاة حاكم دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر 91 عامًا، فيما أعلنت الدولة هناك الحداد لأيام بسبب الوفاة.وقال حمادة هلال، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «اعزي الشعب الكويتي الشقيق في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أدعوا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان».ويستعد حماده هلال خلال الفترة المقبلة في إصدار عدد من أغنيات السينجل، بينما يتعاون مع موزع المهرجانات إسلام ساسو في أغنية جديدة.وكانت قد أعلنت وزارة الثقافة المصرية، أمس الثلاثاء، إعلان حالة الحداد ووقف جميع الأنشطة الثقافية بسبب وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.