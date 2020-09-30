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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القومى للطفولة» يناشد بعدم تداول فيديو طفل القاهرة الجديدة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:17 ص
الدكتورة سحر السنباطي
الدكتورة سحر السنباطي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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شكرت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لإصداره قرارًا بحبس المتهم فى واقعة هتك عرض طفل لم يتجاوز عمره الخمس سنوات، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات بـ(القاهرة الجديدة).

كما وجهت "السنباطي" الشكر لوزارة الداخلية لسرعة ضبط الجاني حرصًا على تحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ حقوق الطفل.

وأعربت السنباطي عن حزنها الشديد لهذه الواقعة المؤسفة التي حدثت بحق الطفل البريء، لافتة إلى أن وحدة التواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لخط نجدة الطفل 16000، رصدت الثلاثاء مقطع مسجل من إحدى كاميرات المراقبة تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم باستدراج طفل لم يجاوز عمره خمس سنوات داخل سيارته للاعتداء عليه جنسيًا، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضحت أمين عام المجلس، أنه على الفور تم تكليف الإدارة العامة لخط نجدة الطفل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، ومن ثم إحالتها الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام للتحقيق في الواقعة وسرعة ضبط الجاني.

وأكدت السنباطي أن المجلس سيطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني وأنه لا تهاون في حق من حقوق الطفل، مؤكدة على تقديم كافة سبل الدعم للطفل المجني عليه ورعايته، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والتأهيل للطفلين الآخرين واللذان شاهدا تلك الواقعة.

وقالت السنباطي إنه جارٍ مضاهاة صورة المتهم المضبوط بالصورة المنسوبة إليه في المقطع المتداول، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وفى هذا الصدد ناشدت أمين عام المجلس المواطنين بعدم تداول هذا المقطع حرصًا على سلامة الطفل النفسية وعدم الإساءة له وحفاظا على خصوصيته، والذى يكفله له القانون، مشيدا بطلب المستشار النائب العام من عدم نشر مثل هذه الوقائع على مواقع التواصل الاجتماعي وإبلاغها إلى الجهات المعنية حفاظا على خصوصية المجني عليهم وسلامة التحقيقات.

وناشدت "السنباطي" المواطنين بسرعة التواصل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة حال وقوع أي انتهاك فى حق من حقوق الأطفال عبر آليات الإبلاغ سواء على الخط الساخن خط نجدة الطفل 16000، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال الرسائل عبر صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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