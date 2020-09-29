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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا تعلن الحداد 3 أيام على وفاة أمير الكويت

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:58 م
أمير الكويت
أمير الكويت
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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني "إنه برحيل أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نودع قائدا فذا نافذ البصيرة دائم التحلي بالاعتدال والحكمة سباقا إلى لم الشمل ورأب الصدع غيورا على وحدة وثوابت الأمتين العربية والإسلامية".

جاء ذلك في رسالة تعزية وجهها الغزواني الثلاثاء لأمير الكويت الجديد بعيد صدور مرسوم رئاسي يقر حدادا رسميا لمدة ثلاثة أيام على وفاة أمير الكويت.

وأضاف الرئيس الموريتاني أن الأمير الراحل "كان له رحمه الله، في نفوس الموريتانيين منزلة كبيرة لما عهدوه فيه من نبل وصدق محبة وتقدير".

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