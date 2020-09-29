«لقاء أسبوعي خاص».. أسامة الأزهري يتناول القضايا الدينية والفكرية على «DMC»

أعلنت شبكة قنوات DMC عودة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية على شاشتها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامجه "مساء DMC"، الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.وذكرت شبكة DMC، إن البرنامج عبارة عن لقاء خاص يتناول كل ما يتعلق بالقضايا الدينية، والاجتماعية، والفكرية، وما يهم الشارع المصري، عبر شاشتها.وكان الأزهري سجل 3 مواسم من برنامجه رؤى على فضائية دي إم سي، الموسم الأول تناول فيه كيفية نشأة التيارات الدينية المتشددة ومقارنة أفكارها ومبادئها بما جاء في صحيح الدين الإسلامي بهدف محاربة الأفكار الظلامية المتطرفة.وجاء الموسم الثاني من برنامجه رؤى مع الإعلامي عمرو خليل تحدث فيه عن شجرة القيم وتناول فيه قيم المصداقية والإتقان، والإحسان وصناعة القمم، والإنسانية، والعمران، والوحدة، وجمع الشمل، وقيمة التعليم والهمة، حتى وصل إلى 30 قيمة غالية من القران الكريم.كما قدم في الموسم الثالث تجارب حياة عدد كبير من الشخصيات في مختلف المجالات، وعرض بقدرة ابداعية وبساطه تجارب حياتهم الناجحة كل في مجاله بعد تفتيش وبحث دقيق ومدى الاستفادة منها في حياتنا المعاصرة، وتناول أيضا كيفية انطلاق الحركة العلمية حيث سجل حلقات أمام الأهرامات ومكتبة الإسكندرية والقناطر الخيرية وقصر محمد علي باشا، وغيره من المعالم التاريخية في مصر والتي تداولتها السوشيال ميديا بشكل كبير.