غدا.. ثاني جلسات محاكمة «سيدة المحكمة»

تنظر غدًا الأربعاء، محكمة جنح النزهة ثاني جلسات المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميًا بـ "سيدة المحكمة"، في اتهامها بالتعدي على المقدم وليد عسل قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة.كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي إحالة المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة" للمحاكمة العاجلة، عقب أن وجهت إليها النيابة العامة عدة تهم منها الاعتداء قولا وفعلا على المقدم وليد عسل وإتلاف ممتلكات عامة.