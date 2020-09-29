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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس تونس: رحيل أمير الكويت مصاب جَلل أَلَمَّ بالأمة العربية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:19 م
قيس سعيد
قيس سعيد
محمد عمر
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نعى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمير الكويت، الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدًا أنه ناضل من أجل وحدة الصف العربي ورفع راية الأمة الإسلامية ونصرة قضايا الحق والعدل.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان عبر صفحتها على موقع فيس بوك، أن الرئيس قيس سعيد، وجه اليوم إلى السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت رسالة تعزية في وفاة الأمير الراحل.

وجاء في رسالته "تلقيت ببالغ الحُزن وعميق الأسى نبأ وفاة سموّ الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكُويت الشقيقة، وإنّه لا يسعني، وتونس تودّع أخا عزيزا، إلاّ أن أتقدّمَ إلى سموّكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة وإلى الشعب الكويتي الشقيق بأحرّ عبارات التعازي وأخلص مشاعر التضامن والمواساة".

وأكد الرئيس التونسي أن رحيل أمير الكويت مُصاب جَلل أَلَمَّ بالأمّة العربية جمعاء في رحيل أحد كبار القادة العرب وحكمائها الذّين نذروا حياتهم لخدمة بلدهم وكانت لهم إسهامات خالدة ومبادرات رائدة في بناء دولة الكويت وفي تحقيق نهضتها الشاملة على درب التقدّم والرخاء.

أضاف "كما نستذكرُ في الفقيد نضاله بكلّ إخلاص ونُكران للذّات من أجل وحدة الصفّ العربي ورفع راية الأمة الإسلامية عاليا ونُصرة قضايا الحقّ والعدل والتفاني في الجهود الإنسانية الدولية بكرم وسخاء".

وشدد سعيد على فخر تونس بالعلاقات المميّزة التّي جمعتها بدولة الكويت الشقيقة منذ الاستقلال، لتؤكدُ الدّور الريادي والالتزام الصّادق للفقيد بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أسمى المراتب وحرصه الدائم على أن يتعهّد العلاقات التونسية الكويتية بكريم عنايته وفائق رعايته، تجسيدا لما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط أخوة صادقة ووشائج مودة متينة وتطلعات مشتركة نحو تحقيق المزيد من التقدّم والازدهار.
إنا لله وإنّا إليه راجعون.

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