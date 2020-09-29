تأجيل مسرحية «يوم أن قتلوا الغناء» حدادًا على أمير الكويت

أعلن المخرج تامر كرم على، استجابته لقرار وزارة الثقافة المصرية والبيت الفني للمسرح بالحداد ووقف جميع الأنشطة بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وقال كرم عبر حسابه على "فيسبوك": "العرض غدًا الأربعاء سيكون متوقفًا حدادًا على أمير الكويت حسب قرار وزارة الثقافة وستكون الليلة الأخيرة للمسرحية يوم الخميس بدلًا من الأربعاء وستكون تذكرة الأربعاء مكان يوم الخميس".وأضاف: "نظرًا لاكتمال العدد نرجو مساعدتنا في شير البوست حتى لا يأتي أحد للمسرح غدًا ويتحمل عناء المشوار".