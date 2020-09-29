لبنان تعلن الحداد 3 أيام على رحيل أمير دولة الكويت

أعلن لبنان الحداد العام لمدة 3 أيام على رحيل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وأعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن ألمه الشديد لرحيل أمير دولة الكويت، مشيرا إلى أنه قضى عمره في خدمة بلده وشعبه والدول العربية الشقيقة وقضاياها، وكان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة، وأنه لم يدخر جهدا إلا وبذله في سبيل استقرار لبنان ووحدته وسيادته كما كان يسارع دائما الى دعم الشعب اللبناني.وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن رحيل أمير الكويت يشكل خسارة كبيرة لدولة الكويت وشعبها الشقيق وللبنان والعالم العربي والعالم، مشيرا إلى أن الفقيد كان رجل حكمة وحوار وتواصل وعنوان توافق جمع العالم العربي.وأشار رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري إلى أنه بغياب أمير الكويت تنطوي صفحة من التاريخ العربي حافلة بالإنجازات والنجاحات والمبادرات التي ستبقى راسخة في وجدان شعبه والشعوب الشقيقة، مشيرا إلى أن الفقيد الراحل كان شخصية دبلوماسية وسياسية وقيادية ناصرت قضايا العرب والمسلمين ولم تتخل عن لبنان في أصعب الظروف.