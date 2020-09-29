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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن المنيا يكشف غموض جثة عثر عليها بترعة الإبراهيمية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:00 م
جثة
جثة
المنيا نجلاء فتحي
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نجحت وحدة مباحث مركز ملوي جنوب محافظة المنيا في الكشف عن هوية جثة عثر عليها أهالي قرية الروضة بإحدى الترع الفرعية لترعة الإبراهيمية، وتم نقل الجثة بواسطة الإسعاف إلى مستشفى ملوي العام، وبالفحص وتشكيل فريق بحث جنائي تبين أن الجثة لشاب غريق.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، تلقى بلاغًا من عمليات النجدة، يفيد بعثور أهالي قرية أم تسعة التابعة لمركز ملوي، على جثة وجدت طافية بأحد فروع ترعة الإبراهيمية، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة مجهولة الهوية وبذل رجال البحث الجنائي جهودهم حتى تمكنوا من الكشف عن هوية الجثة.

وتبين من تحريات المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي شمال، والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى، أن الجثة لشاب غريق يدعى صالح محمد 20 سنة طالب جامعي ومقيم بقرية الأشمونين، وأنه أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو جرفة تيار المياه ولقي مصرعة بإسفكسيا الغرق، وأنه مبلغ باختفائه منذ يومين ولا توجد شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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