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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد إصابة شقيقها.. حقيقة إصابة كورونا لـ أصالة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:42 م
أصالة
أصالة
أمير محمد خالد
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تأكد أنس نصري شقيق الفنانة أصالة نصري من إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد إجراءات التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة في مستشفى جامعة عين شمس.

وكتب "أنس" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، "استلمت نتيجة تحليلي وللأسف تم تأكيد إصابتي وسألتزم الانعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله نراكم قريبًا بصحة وعافية".

نفت "أصالة" إصابتها بشكل غير مباشر عن طريق كتابة تعليق على منشور شقيقها، قائلة: "سلامة قلبك أنوستي"، ويشار إلى أنه خلال الفترة الماضية كان مسافرًا بعيدًا عن عائلته، ويخضع حاليًا للعزل المنزلي والعلاج.

وتستعد "أصالة" لطرح أحدث أعمالها الغنائية على طريقة الفيديو كليب "والله وتفارقنا" خلال الساعات القليلة المقبلة، وهي أغنية ضمن ألبومها الجديد التي تتعاون فيه مع عدد من شعراء وملحنين الخليج.

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