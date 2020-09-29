بعد إصابة شقيقها.. حقيقة إصابة كورونا لـ أصالة

تأكد أنس نصري شقيق الفنانة أصالة نصري من إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد إجراءات التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة في مستشفى جامعة عين شمس.وكتب "أنس" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، "استلمت نتيجة تحليلي وللأسف تم تأكيد إصابتي وسألتزم الانعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله نراكم قريبًا بصحة وعافية".نفت "أصالة" إصابتها بشكل غير مباشر عن طريق كتابة تعليق على منشور شقيقها، قائلة: "سلامة قلبك أنوستي"، ويشار إلى أنه خلال الفترة الماضية كان مسافرًا بعيدًا عن عائلته، ويخضع حاليًا للعزل المنزلي والعلاج.وتستعد "أصالة" لطرح أحدث أعمالها الغنائية على طريقة الفيديو كليب "والله وتفارقنا" خلال الساعات القليلة المقبلة، وهي أغنية ضمن ألبومها الجديد التي تتعاون فيه مع عدد من شعراء وملحنين الخليج.