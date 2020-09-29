روسيا واليابان تناقشان التعاون في تطوير لقاحات كورونا

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، عن أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، التعاون في تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وقال المكتب، في بيان، إن الزعيمين ناقشا "أفق التعاون في الرعاية الصحية، بما فيها تطوير لقاحات لفيروس كورونا"، موضحًا أنهما أكدا على زيادة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، حسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.وأشاد الطرفان، خلال المحادثة، بالتقدم الذي أحرزه البلدان خلال السنوات السابقة في تعزيز الحوار الروسي- الياباني، والتعاون في مجالات السياسة والتجارة والاقتصاد والمجالات الإنسانية.