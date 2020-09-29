بيلاروسيا: توقيع 70 اتفاقية مع موسكو بقيمة تزيد على 700 مليون دولار

أعلن رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفتشينكو، إبرام موسكو ومينسك، خلال منتدى اقتصادي مشترك بين البلدين، اتفاقيات وعقود تجارية تزيد قيمتها على 700 مليون دولار.وقال جولوفتشينكو- في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حول نتائج الجلسة العامة للمنتدى السابع للأقاليم الروسية البيلاروسية: "إن الاتفاقيات ستسهم في تعميق التعاون بين روسيا وبيلاروسيا، وستضمن تنفيذ البرامج والاتفاقيات في المجال الاجتماعي والإنساني".وانعقد المنتدى الاقتصادي يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، عبر تقنية الفيديو على خلفية أزمة (كورونا).