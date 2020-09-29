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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر من أكبر منتجى الطاقة المتجددة فى العالم

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:18 م
الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "آرب نيوز" السعودية، أن كونسورتيوم إماراتي يدرس تنفيذ مشروع طاقة الرياح في مصر.

وتابعت أنه وفقًا لمصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر فإن الكونسورتيوم الإماراتي يدرس حاليًا تنفيذ مزرعة رياح باستثمارات نحو 8 مليارات جنيه بما يعادل 500 مليون دولار.

وأضافت أن التحالف قدم طلبًا إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) لتخصيص أرض لهذا الغرض، ووافقت الهيئة عليه بالفعل، تبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة حوالي 500 ميجاوات.

وأشارت إلى أن الكونسورتيوم يجري دراسات سيستغرق عامين والتي تشمل قياس سرعة الرياح ومراقبة هجرة الطيور ودراسة التربة للمشروع الذي سيقام في منطقة خليج السويس لما تتمتع به من قوة رياح قوية وهو عامل مهم.

ومن المتوقع أن تنفذ المحطة نظام BOO (بناء، تملك، تشغيل)، بشرط أن يقوم التحالف ببيع الطاقة المنتجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، المشغل للشبكة القومية، المكلفة بشراء الطاقة.

وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لإقامة المشروع - بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع - 7٫872 كيلومتر، وفقًا لبيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت المصادر أن متوسط ​​سعر بيع الطاقة المتجددة يتراجع حاليًا، حيث يتراوح بين 0.02 دولار و0.025 دولار للكيلو واط في ساعة، ويتم تخصيص الأرض بنسبة 2% من الطاقة المنتجة أو ما يعادلها وطوال مدة المشروع ؛ بعد ذلك، ستستعيد السلطة.

وأكدت الصحيفة أن مصر غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يجعلها واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن إجمالي القدرة المركبة للطاقات المتجددة يقترب من 20 في المائة من الحد الأقصى للحمل.

وتخطط مصر لزيادة إجمالي إنتاجها من الطاقة المتجددة إلى حوالي 20% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2022، منها 12% من الرياح، و6% من الطاقة الكهرومائية، و2% من الطاقة الشمسية.

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