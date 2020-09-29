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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جهاز صيني لكشف كورونا في 30 دقيقة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:06 م
كورونا
كورونا
وكالات
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اكتشاف وباء «كوفيد- 19» في 30 دقيقة.. تطوّر شركة صينية "أسرع آلة في العالم" لاختبارات فيروس كورونا وتخطط لغزو أوروبا وأمريكا.

في أحد مختبرات بكين، تأخذ عاملة ترتدي معطفًا زهري اللون عينة مأخوذة من الجهاز التنفسي لأحد الأشخاص تضيف إليها الكواشف وتضعها في جهاز أبيض وأسود بحجم طابعة.

وهذه الآلة التي أطلق عليها "فلاش 20" بكلفة 300 ألف يوان (38 ألف يورو)، والتي يمكنها التعامل مع أربع عينات في الوقت نفسه، تكشف وجود فيروس كورونا من عدمه. تصدر نتيجتها خلال نصف ساعة ويتلقاها الشخص الذي خضع للاختبار مباشرة على هاتفه.

وقالت سابرينا لي مؤسسة شركة "كويوتي" المطورة للجهاز ورئيستها التنفيذية "يمكن استخدام الآلة في المستشفيات في قسم الطوارئ. على سبيل المثال، عندما يتوجّب على جريح الخضوع لعملية جراحية. يمكن بسرعة تحديد إذا ما كان مصابًا بالعدوى أم لا".

وأكّدت هذه الطالبة السابقة في الولايات المتحدة البالغة من العمر 38 عامًا، والتي أسّست شركتها في العام 2009 "إنها في الواقع أسرع آلة في العالم لاكتشاف فيروس كورونا المستجد".

في الصين، تستخدمها سلطات المطار للتحكم بالمسافرين القادمين من الخارج، كما تستخدمها السلطات الصحية منذ أشهر بهدف اختبار سكان الأحياء الخاضعة للحجر الصحي بسبب «كوفيد- 19».

تؤكد الصين حيث ظهر الوباء للمرة الأولى، أنها نجحت في مواجهة الجائحة من خلال تدابير الحجر الصحي الصارمة، ووضع الكمامات ومتابعة المصابين والمخالطين لهم.

لكن الوباء ما زال ينتشر بشكل كبير في أماكن أخرى في العالم، فقد تجاوز عدد الوفيات عتبة المليون الإثنين.

يعد اكتشاف العدوى من بين الطرق الأكثر فاعلية للتحكم بالفيروس، وتعتبر فحوص الـ"بي سي آر" الأكثر دقة إلا أن نتائجها تحتاج إلى وقت طويل لتظهر. لذلك، يتحتم استخدام وسائل أخرى.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين عن أنه سيتم توفير 150 مليون اختبار "سريع" في أنحاء الولايات المتحدة، ويمكن أن تظهر نتيجة هذه الاختبارات في غضون 15 دقيقة.

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