كشف ملابسات «فبركة» صورة مُسن بالكلابشات في المنوفية

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن صورة فوتوغرافية لأحد المواطنين مُسن مقيد اليدين أثناء حضوره من محافظة المنوفية إلى إحدى المحاكم بالقاهرة لاتهامه بالاعتراض على إزالة منزل مخالف.وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، وأن الصورة المنشورة مفبركة حيث إنه لم يسبق ضبط أى من كبار السن فى قضايا مخالفات البناء.