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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد محطات المياه والصرف في باريس بالوادي الجديد بتكلفة 9.8 مليون

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:24 م
محطات المياه
محطات المياه
محمد مهدي
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صرح كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، بأنه يجري حاليا إحلال وتجديد لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المركز بتكلفة 9.8 مليون جنيه، موضحا الانتهاء من إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بقرية جدة ودخولها الخدمة والتي تبلغ قدرتها 240 متر مكعب، وذلك بتكلفة مالية 3.2 مليون جنيه.

وأضاف أنه يجري حاليا البدء في إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بقرية جورمشين 7 بتكلفة 3.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطة الصرف الصحي الفرعية بالمدينة بتكلفة 3 ملايين جنيه، وصيانة محطة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة بشراء طلمبتي غاطس بتكلفة 330 ألف جنيه.

وأكد إبراهيم بأن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتطوير البنية التحتية بكافة القرى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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