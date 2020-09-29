المفوضية الأوروبية: التوصل لاتفاق بشأن بريكست «ما زال ممكنا»

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول بريكست ما زال ممكنًا.. قائلة "إن الاتحاد يعمل بجد من أجل ذلك".وعلى إثر لقائها برئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا في (لشبونة) الليلة الماضية، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية في نسختها الإلكترونية، قالت فون دير لاين "اقتصاداتنا على جانبي القناة، تضررت بشدة من الوباء وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا للتوصل لاتفاق معقول حتى لا نزيد من التأثير السلبي على اقتصاداتنا".ويقول الاتحاد الأوروبي إن مفاوضي الطرفين يجب أن يبرموا اتفاقا بحلول نهاية أكتوبر وأوائل نوفمبر، لإتاحة الوقت للتصديق عليه من جانب البرلمان الأوروبي وبعض البرلمانات الوطنية في الاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2021 عندما تنتهي المرحلة الانتقالية التي تلت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وتأتي تصريحات فون دير لاين عقب تأكيد لندن عزمها على تعديل بنود اتفاق بريكست مع بروكسل، فيما ينتظر الطرفان أسبوع حاسم من المفاوضات حول مستقبل العلاقة التجارية بين الطرفين.