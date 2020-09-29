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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تسجل 1121 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:14 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
أ ش أ
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سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 755 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات بلغت 1507 حالات، بينما يتلقى 2360 الرعاية الطبية في المستشفيات.

يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد تجاوز الـ233 ألف حالة، منها 65 ألفا و25 حالة نشطة.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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