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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر .. وطرق الدفع الإلكتروني

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
شيماء حسين
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أيام قليلة وتصدر الشركة المصرية للاتصالات We، فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية عن الشهور الثلاثة "يونيو و يوليو و أغسطس"، والتي يتم تحصيلها في شهر أكتوبر في التقرير التالي يستعرض الدستور موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر، وطرق الدفع الإلكترونية، ورابط الموقع الإلكتروني.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

يبدأ عملاء الشركة المصرية للاتصالات we، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي في 15 أكتوبر 2020، وتعطي مهلة سداد شهرا كاملا أي أن آخر فرصة لسداد فاتورة أكتوبر 15 نوفمبر مع تحويل الخط الأرضي إلى استقبال فقط وقطع الإنترنت الأرضي نهائيا، وفي حالة التأخير في سداد الفاتورة عن المهلة التي حددتها الشركة، يتحمل العميل غرامة مالية بالإضافة إلى سداد قيمة الفاتورة مع قطع الحرارة عن الخط الأرضي نهائيا.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات we، دفع الفواتير أو الاستعلام عنها أو تسجيل شكاوى العملاء  عبر الرابط https://billing.te.eg/ar-eg ، وذلك لتسهيل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 حفاظًا على صحة المواطنين.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا 

تتلخص خطوات الاستعلام عن الفاتورة في 3 خطوات هي :-

_ الدخول على رابط الموقع عبر رابط  https://billing.te.eg/ar-eg

_ تدوين كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي المكون من 8 أرقام.

_ اختيار استعلام عن الفاتورة الخط الأرضي سيظهر لك المبلغ المطلوب سداده من قبل الشركة.


الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالخط الساخن 

وفرت الشركة المصرية للاتصالات we، خطا ساخنا للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وتفاصيلها،  للتسهيل على عملائها، وذلك عبر الرقم 111، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي 

كثير من عملاء الشركة المصرية للاتصالات يديرون محركات البحث حاليا للاستعلام عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر وطرق دفعها، حيث حددت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق الدفع منها الدفع من خلال الموقع نفسه عن طريق فيزا كارد أو عن طريق البريد المصري الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والايداع و خدمات فوري وخدمات bee و مصاريف خدماتي.

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