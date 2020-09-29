سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية





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يرصد «الدستور»الثلاثاء 29-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المركزي المصري، مقابل استقر اليورو في المصرف العربي الدولي وبنك اتش اس بي سي.ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.ارتفع سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.62، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.47، كما ارتفع سعر اليورو في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.49، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.40، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.44، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.39.وفي بنك الاسكندرية استقر سعر اليورو ليسجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.43، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.46، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.44، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.43، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.46، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.46.أسعار اليورووفي بنك بلوم استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.44، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.25 جنيه وللبيع 18.45، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.43، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.44، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.26 جنيه وللبيع 18.46.