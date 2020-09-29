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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا لـ311 ألفًا و219 في باكستان

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
كورونا
كورونا
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 311 ألفا و219 حالة، وذلك وفقا لما أعلنه المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية.

وقال المركز- حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6469 حالة، مضيفا أنه تم تسجيل 2661 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير"، و15 ألفا و92 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3681 حالة، وفي العاصمة "إسلام أباد" 16 ألفا و470 حالة، كما تم تسجيل 37 ألفا و701 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا" و99 ألفا و219 حالة في إقليم "البنجاب"، إضافة إلى 136 ألفا و395 حالة في إقليم "السند".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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