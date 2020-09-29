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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الإصابة بضغط الدم أثناء الحمل تؤدى لأمراض القلب

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:19 ص
الإصابة بضغط الدم
الإصابة بضغط الدم أثناء الحمل
وكالات
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كشفت دراسة جديدة عن خطر ارتفاع ضغط الدم عن السيدات الحوامل، وارتباطه الوثيق بأمراض القلب المزمنة.

الدراسة قامت بتحليل 21 دراسة سابقة، شملت ما مجموعه 3.6 مليون امرأة من بينهم 128 ألف امرأة عانت من ضغط الدم في أثناء الحمل.

ما بين واحد إلى 6 من كل 100 حالة حمل تتأثر بارتفاع ضغط الدم، ولكن بعد الولادة عادة ما يعود إلى وضعه الطبيعي.

وخلص فريق دولي من الباحثين بقيادة الدكتورة كلير أوليفر ويليامز، من وحدة الوبائيات القلبية الوعائية، جامعة كامبريدج، إلى أن "النساء اللواتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم في الحمل الأول، معرضات للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض القلب التاجية بنسبة 45%، مقارنة بالنساء اللواتي لم يكن لديهم ارتفاع ضغط الدم خلال الحمل الأول".

وأكدت الدراسة أيضا، أنه "إذا كانت المرأة تعاني من ارتفاع ضغط الدم في حملها الأول، فإنها معرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 81%، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 83٪، وارتفاع خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 77٪.

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