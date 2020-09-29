قطع المياه 8 ساعات عن بولاق الدكرور وأرض اللواء الأربعاء

قالت محافظة الجيزة إنه سيتم قطع المياه عن مناطق (حي بولاق الدكرور – أرض اللواء) لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء 30-9-2020 حتى الساعة 6 صباح يوم الخميس 1-10-2020، بسبب تنفيذ جهاز تعمير القاهرة الكبرى أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم و300 مم، التي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها.وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.وأكدت الشركة أنها سترسل سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.