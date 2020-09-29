سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 29-9-2020 فى البنوك المصرية

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وفي المقابل، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 48.84 جنيه وللبيع 51.57، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.84 جنيه وللبيع 51.57، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبو الإسلامي فسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.75.