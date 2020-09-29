سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 29-9-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:28 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 29-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، اختتمت بورصة الكويت، علي تراجع كافة مؤشراتها خلال تعاملات جلسة أمس الاثنين، باستثناء السوق الرئيسي، إذ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% خاسرًا 17.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5566.72 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% خاسرًا 27.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6155.89 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحًا 2.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4398.13 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسرًا 4.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4442.75 نقطة.
محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وفي المقابل، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 48.84 جنيه وللبيع 51.57، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.84 جنيه وللبيع 51.57، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبو الإسلامي فسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.75.
عالميًا، اختتمت بورصة الكويت، علي تراجع كافة مؤشراتها خلال تعاملات جلسة أمس الاثنين، باستثناء السوق الرئيسي، إذ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% خاسرًا 17.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5566.72 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% خاسرًا 27.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6155.89 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحًا 2.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4398.13 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسرًا 4.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4442.75 نقطة.
محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوماستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.59، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.66، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء48.82 جنيه وللبيع 51.59، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.59، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.61، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.55.
أسعار الدينار الكويتيوفي بنك عودة تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.65 جنيه وللبيع 51.59، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74، كما انخفض سعر الدينار اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.59، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.18 جنيه وللبيع 51.70.
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سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك المصرية
وفي المقابل، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 48.84 جنيه وللبيع 51.57، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.84 جنيه وللبيع 51.57، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبو الإسلامي فسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.75.