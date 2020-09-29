رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 29-9-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:28 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 29-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، اختتمت بورصة الكويت، علي تراجع كافة مؤشراتها خلال تعاملات جلسة أمس الاثنين، باستثناء السوق الرئيسي، إذ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% خاسرًا 17.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5566.72 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% خاسرًا 27.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6155.89 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحًا 2.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4398.13 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسرًا 4.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4442.75 نقطة.



محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم 

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.59، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.66، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء48.82 جنيه وللبيع 51.59، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.59، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.61، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.55.

أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك عودة تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.65 جنيه وللبيع 51.59، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74، كما انخفض سعر الدينار اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.59، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.18 جنيه وللبيع 51.70.

إقرأ أيضًا:

سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك المصرية


وفي المقابل، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 48.84 جنيه وللبيع 51.57، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.84 جنيه وللبيع 51.57، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبو الإسلامي فسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.75.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم» تُعلن ضوابط الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

الصور

image description

ضريح الزعيم عبدالناصر في ذكرى وفاته

image description

نجوم الفن في عزاء المنتصر بالله

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوى الهمم

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

الأكثر قراءة

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

مختار نوح: أيمن نور سرق أموال المقاول محمد علي

«التعليم» تُعلن ضوابط الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

اكتشاف «برك الملح» أسفل القطب الجنوبى للمريخ

علماء يكتشفون وسيلة مضادة لعدوى قاتلة

قرار جديد بشأن فحص كورونا السريع

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

أيام زمان

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

«تحدثا في غير اختصاصهما».. كيف تعاملت زوجة «عبدالناصر» وابنه في هجوم «محفوظ والشعراوي»؟

«آلمني هجوم السادات والحمامصي».. اعترافات خالد عبدالناصر عن الهجوم ضد والده

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

مقالات الرأي
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
مؤمن المحمدي
فارق الأهداف
المزيد

الثقافة

حسام المقدم: حُلم عبد الناصر صالحًا للتنقيب 50 عام على رحيله

اليوم.. «الذكاء الاصطناعى والملكية الفكرية» بالأعلى للثقافة

الليلة.. حفل إطلاق كتاب هربرت ماركيوز فيلسوف النفى والتحرر

اليوم.. أزمة الخطاب الدينى والثقافى على طاولة الأعلى للثقافة