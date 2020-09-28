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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 28-9-2020 فى البنوك المصرية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:54 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 28-9-2020، خلال تعاملات منتصف الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالمًا، اختتمت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسة تعاملات أمس الأحد على تراجع مؤشراتها، باستثناء السوق الرئيسي، إذ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.44% خاسرًا 24.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5584.42 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% خاسرًا 38.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6183.42 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.1% رابحًا 4.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4395.49 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسرًا 0.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4446.83 نقطة.

محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل استقرار الدينار أمام الجنيه في بنك بلوم والبنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الإثنين 28-9-2020

ةارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.23 جنيه وللبيع 51.65، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.75، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66، أما في المصرف المتحد فسجل الدينار للشراء 47.0 جنيه وللبيع 51.60.

أسعار الدينار الكويتي
وفي بنك التنمية الصناعية استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.65، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.46، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.60، وفي البنك التجاري الدولي استقر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.60، وفس البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.60.

كما تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في المصرف العربي ليسجل للشراء51.29 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.80 جنيه وللبيع 51.60، كما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مص ليسجل للشراء 48.80 جنيه وللبيع 51.60، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.87 جنيه وللبيع 51.73، وفي بنك الإسكندية سجل للشراء 48.55 جنيه وللبيع 51.57، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74 أ.

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