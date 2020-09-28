مبادرة «سوريا الأهل» تطلق كتابًا لخدمة الجالية السورية في مصر

أطلقت مبادرة "سوريا الأهل" كتابا عبارة عن عمل الوافدين لتيسير أعمال الجالية السورية في مصر، يشرح جميع المعالم بمصر، إضافة إلى أعداد السوريين وأماكنهم والخدمات التى توفرها الدولة المصرية لهم.وقال باسم الجنوبي، مدير مبادرة سوريا الأهل، إن الكتاب يشتمل على مئات فرص العمل للمصريين والوافدين أغلبها مخصص للجالية السورية بحكم وجودهم الأكبر بين الجاليات الوافدة، مشيرا إلى أن المئات من العمالة الماهرة الموجودة وسط الجاليات تحتاج تعريفا بها لتيسير حياتهم وتحقيق استفادة لجهات العمل المصرية منها، موضحا أن الوافدين يمثلون قوة مضافة هائلة للاقتصاد الوطني يجب استثمارها بشكل أكثر احترافية.من جانبه؛ أكد عامر الخجا رجل الأعمال السوري، أن العمالة السورية كانت وما زالت محور بناء وقوة الاقتصاد الوطني السوري، مضيفا أن العامل والتاجر السوري يحرص على تقديم أفضل ما لديه من إنتاج لأنه يقدم إنتاجه باسم سوريا.جدير بالذكر أن مبادرة سوريا الأهل كانت قد أطلقت العام الماضي مشاريع العمل البيتي للسيدات الوافدين من الدول العربية في مصر.